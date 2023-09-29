Фильм «Брат‑3» выйдет в прокат с 23 ноября

Работа никак не связана с дилогией Балабанова

Появилась дата релиза криминального боевика «Брат-3». Он выйдет на экраны 23 ноября. Фильм никак не связан с оригинальной дилогией Балабанова, а в актерском составе значатся рэпер Птаха и близнецы Юрий и Владимир Торсуевы из «Приключений Электроника».



Режиссер, оператор, сценарист и продюсер фильма — Валерий Переверзев.«Брат-3» (на постере название стилизовали как «БРАТТТ») — его первая полнометражная работа. Снимали картину в Тамбове в 2022 году. Общий бюджет составил более 60 миллионов рублей.

Актеры в фильме в основном молодые дебютанты, среди хоть немного известных — Оливье Сиу, он играл эпизодическую роль в «Чебурашке».

«Фильм повествует о судьбах грабителей-неудачников, генеральской дочке с ее любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки. Несколько независимых, на первый взгляд, киноновелл объединены одной увлекательной историей», — так авторы описали сюжет фильма на официальном сайте.

Хотя будущий фильм вообще никак не связан с работами Балабанова, в официальном тизере актеры явно ссылаются на известную цитату Данилы Багрова (в исполнении Сергея Бодрова-младшего). Рэпер Птаха задает мужчине с бородой вопрос: «Скажи мне, цыган, в чем правда?» и получает ответ — «В силе».

В 2021 году, еще до окончания съемок, «Брат-3» получил награду «Сценарий года» на XI международном кинофестивале остросюжетного кино и хоррор-фильмов «Капля».