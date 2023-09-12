Фильм «Барби» выйдет в Челябинске с 14 сентября

Билеты продают в нескольких кинотеатрах города

Стала известна новая дата премьеры фильма «Барби» Греты Гервиг. В челябинских кинотеатрах первые сеансы стартуют с 14 сентября. Премьерные показы анонсировали в «Мягких кинотеатрах», «Победе» и «Знамени».

В остальных кинотеатрах фильм покажут позже. В «Киномаксе» дата премьеры назначена на 15 сентября, а в «Синема парке» «Барби» будут крутить только с 16 сентября.

На фильм уже продают билеты. В «Победе» кинохит крутят по 2 сеанса в день, а в «Мягких кинотеатрах» анонсировали аж 17 сеансов в день, 12+.