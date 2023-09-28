Фильм «Барби» собрал в России более 211 млн рублей

Сборы с пиратских показов пошли на спад

Пиратский релиз «Барби» Греты Гервиг в России продолжает держаться на первом месте по сборам среди премьер. Суммарно комедия с Марго Робби и Райаном Гослингом заработала более 211 млн рублей за две недели проката. Об этом сообщает Бюллетень кинопрокатчика.

Стоит учитывать, что не все пиратские показы можно посчитать, реальные сборы могут быть больше. В одних кинотеатрах фильм крутят в формате предсеансового обслуживания (перед началом пускают короткометражку «Три добрых дела», например), в других до начала — только рекламные ролики.

Несмотря на место в топе, ажиотаж вокруг голливудского хита падает. За прошедший уикенд (с 21 по 24 сентября) «Барби» собрала на 36% меньше денег, чем за премьерный.

Пока главный конкурент комедии — боевик «Неудержимые 4», который стартовал в прокате 21 сентября и уже собрал 66 млн рублей.

В Челябинске «Барби» в основном крутят как самостоятельный фильм. Только «Мягкие кинотеатры» прокатывают картину в формате предсеансового обслуживания с коротким метром «Три добрых дела». На прошлой неделе ее сборы превысили четыре млн рублей. Однако упомянутая короткометражка сопровождает не только «Барби», но и другие западные премьеры, поэтому точных данных нет.