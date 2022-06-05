Фильм «Араким. Колесница времени» представили на фестивале «Российская студенческая весна»

Презентовала проект один из его авторов Ирина Текслер

Документальный фильм «Араким. Колесница времени» показали в рамках фестиваля «Российская студенческая весна», который в эти дни проходит в Челябинске. Ирина Текслер, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020, представила проект студентам, которые прибыли в столицу Южного Урала на фестиваль, и отметила, что история зарождалась не только в Греции и Египте, но и в Челябинской области.

«Нам очень важно рассказать об истории Челябинской области всем. Этот фильм — это наша гордость, это большая работа прошлого и этого года, которую мы проделали вместе с ЧелГУ, ЮУрГУ и нашими археологами. Говорят, что это моя заслуга, но это, конечно же, не так. Я просто взяла эту историю и попыталась рассказать всем о том, какие корни у нас здесь, на Южном Урале, и как глубоко они уходят в историю, в Бронзовый век»,— сказала Ирина Текслер.

Общественный деятель подчеркнула, что история зарождалась не только в Древнем Риме, Египте или Греции, но и здесь, на Южном Урале, и на самом деле именно эту историю следует рассказывать детям.

«Не нужно перевирать, что и как было, нужно просто показать факты. Показать, что здесь, на Южном Урале, четыре тысячи лет назад не просто зародилась новая цивилизация, а произошел перелом цивилизации, отсюда пошли глобализация, рыцарство и даже завоевания»,— отметила Ирина Текслер.

Также она добавила, что снимать этот фильм было непросто, и выразила надежду на то, что он понравился зрителям.

Документальный фильм «Аркаим. Колесница времени», в котором рассказывают о древнейшей колеснице в мире и истории Аркаима, на территории которого были найдены фрагменты повозки, представили 10 марта в ЧелГУ. Подробнее о съемках можно узнать в материале ИА «Первое областное».