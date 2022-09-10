Фестиваль «В ритме рока» проходит в Челябинске

Несмотря на дождь, зрители не расходятся и зажигают вместе с артистами

Сегодня в Челябинске в День города проходят десятки различных мероприятий. Например, прямо сейчас в парке им. Гагарина идет фестиваль «В ритме рока». Перед челябинцами выступят больше 25 команд со всей Челябинской области, а хедлайнером станет златоустовская группа «Вето», передает журналист ИА «Первое областное».

«Буквально только что „Фантом удачи“ закончил свой сет песней „Бесовская пляска“. Солистка группы заводила публику и призывала всех танцевать и кричать „Хей!“»,— передает наш корреспондент.

Помимо южноуральских групп, перед челябинцами выступят коллективы из Екатеринбурга и Перми. Также ожидается эксперимент: панки миасской группы «Апофеоз» сыграют вместе с балалаечниками из коллектива IS NOT ethnoband.

Погода, конечно, не самая лучшая сегодня: в городе ветрено, идет дождь. Однако зрители не расходятся и зажигают вместе с рокерами.

За порядком вместе с полицейскими следит добровольная дружина.

Фестиваль «В ритме рока» завершится сегодня в 22:00, прямо перед началом праздничного салюта. Если вы не хотите выходить из дома, то увидеть фейерверк можно будет на сайте 1obl.tv.