Фестиваль «Уральский рубеж» состоится на «Солнечной долине»

Хедлайнер — Вадим Самойлов из «Агаты Кристи»

С 26 по 28 августа в Челябинске пройдет фестиваль живой музыки «Уральский рубеж». На площадке у курорта «Солнечная долина» соберутся сотни российских музыкантов, в числе хедлайнеров — Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», группа «Черный кофе», «Лампасы» и «Томас».



С таким размахом фестиваль не проводили восемь лет. Последний раз его хотели устроить в 2014 году на берегу озера Бирюзовое, но из-за урагана пришлось все перенести в клуб «Мегачел». Год назад организаторы тоже пытались возродить фест и устроить концерт в День города на площадке «НеРынка», но мероприятие разогнала полиция.

Для участия приглашают 50 российских рок-групп. Помимо концертов, в программе — волейбольный турнир и соревнование по стрельбе из лука. Гостям предлагают жить либо в палаточном лагере, либо в отеле курорта и обедать на гастротеке.

«В этом году, спустя почти десять лет, мы решили вернуть „Уральский рубеж“ на его родину. У музыки нет формата, поэтому фестиваль объединит в себе популярные направления нового рока, а также старую добрую классику», — комментирует идейный вдохновитель фестиваля Гарри Ананасов.

Билеты на фестиваль — от 3500 рублей.

Напомним, что впервые «Уральский рубеж» провели в 2007 году на площадке лагеря им. Зои Космодемьянской. В последующие годы в качестве участников приезжали «Король и Шут», «Алиса», «Пикник», «Би-2», Noize MC.