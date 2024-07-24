Фестиваль уличных театров пройдет на челябинской Кировке

Стать частью представления под открытым небом сможет каждый

10 и 11 августа пешеходная часть Кировки в Челябинске станет площадкой для спектаклей со стихийно возникающими сценами и новаторскими подходами — в столице Южного Урала пройдет фестиваль «Театры без крыш». Преставления покажут девять коллективов из шести российских городов, сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

Откроется фестиваль 10 августа шумным карнавальным шествием, которое стартует от Арт-сквера на набережной. Организаторы обещают участие шоу барабанщиков и нескольких театральных коллективов.

После у зрителей будет возможность испытать самые разные эмоции вместе с артистами челябинских театров, которые покажут проникновенный спектакль «Лето. Август. Навсегда» по мотивам повести Рея Брэдбери «Вино из одуванчиков» и сказки-притчи «Маленький принц».

Удивят горожан и артисты музыкально-пластического театра «Аккорд». Они представят спектакли «Полюшко» и «Горько».

Особенность фестиваля «Театры без крыш» в том, что спектакли показывают прямо на улице, а стать частью действа может любой желающий.

Посмотрите, как фестиваль уличных театров прошел в Магнитогорске.

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