Фестиваль украшенного холодного оружия пройдет в Златоусте

Гостей ждет не только выставка уникальных экземпляров, но и насыщенная развлекательная программа

В предстоящие выходные, 27 и 28 июля, в Златоусте пройдет традиционный Бушуевский фестиваль. На площадке около ТРК «Тарелка» развернутся шатры с украшенным холодным оружием, а на сцене гостей будут развлекать творческие коллективы. Подробнее о том, что ждет гостей, — в нашем материале.

В субботу утром начнут работать сразу несколько площадок. На площадке «Оружейники» гости смогут увидеть изделия златоустовских мастеров. Это различные ножи, клинки, мечи и многое другое. На площадке «Деревня кузнецов» научат ковке и сварке дамасских сталей и покажут, как восстанавливается руда из железа. Площадка «Город мастеров» станет местом, где можно будет приобрести текстиль, глиняные изделия, изделия из дерева и камня, а также сладости. Свои товары представят мастера из 48 российских городов.

Ждут гостей и исторические реконструкции. На площадке фестиваля покажут турниры воинов на копьях, бои «Два на два» и «Три на три», а также воссоздадут ткацкий и гончарный уголки.

На протяжении всех двух дней на сцену будут выходить творческие коллективы и артисты. В их числе — ансамбль «Цветень» из Кургана, «Уральские самородки» из Челябинской области и многие другие. В субботу в 21:00 на сцену выйдет Сергей Трофимов.

Интересно на фестивале будет и детям: для них организуют различные мастер-классы, игровые площадки и развлекательные программы. Малышей научат мастерить каменный цветок по мотивам сказок Бажова, планер из пенопласта, кораблики, а также обучат рисованию по особой технике.





Торжественное открытие фестиваля состоится в 12:00 в субботу на главной сцене.