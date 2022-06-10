Фестиваль свободного творчества «Свежий ветер», который должен был состояться с 10 по 12 июня в урочище Березовом под Усть-Катавом, переносится с открытой площадки под крышу Дворца культуры имени Белоконева. Причина: плохая погода и дождь.
Первый фестиваль для свободного самовыражения творческих людей Усть-Катава и ближайших городов был задуман два года назад, но из-за эпидемиологических ограничений не проводился. В этом году, когда уже была утверждена площадка и формат мероприятия, помешала погода. За два дня до фестиваля организаторы приняли решение ничего не отменять и всё, что можно, перенести в закрытое помещение.
Концерты, мастер-классы, выставки, ярмарка, творческие конкурсы, детская программа — все это состоится во Дворце культуры имени Белоконева. Мероприятие получило название «В поисках ветра».
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