Фестиваль ретроавтомобилей «Машина времени» состоится в Челябинске

Среди участников автолюбители и реставраторы из Пермского края, Челябинской, Свердловской и Курганской областей

13 июня в Челябинске пройдет фестиваль ретротехники «Машина времени». Он начнется в 10:00 с автопробега по проспекту Ленина от проходной ЧТЗ до Театральной площади. Организаторы сообщают, что в параде и выставке примут участие больше ста автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Среди автомобилей гости увидят образцы, выпущенные в первой трети XX века. Из жемчужин коллекции: ГазМ-1 1937 года и Opel Super 6 1937 года, La Likorne 1932 года, Chevrolet Model 6AC Pickup 1927 года.



Кроме осмотра старинной техники, предлагается и развлекательная программа. Студия исторических танцев «Гаттака» создаст видимость пикника начала XX века, клуб винтажных велосипедистов Tweed74 привезет ламповые велосипеды, ретроклуб «Чумаданъ» научит детей дворовым играм. У ребят будет возможность и покататься на педальных машинах, как в Советском Союзе, и поиграть в приставку Dendy.



Свою площадку организует учебный центр «Перспектива», который выставит снегоболотоход, организует катание на багги и квадроциклах.



На Театральной площади будет работать фотограф Дмитрий Островский с камерой на трех ногах: мастер снимает и проявляет фотографии по технологии столетней давности: его проект так и называется — Time Machine PhotoShow.

