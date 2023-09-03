Фестиваль реконструкторов прошел в Челябинске

Горожанам показали события сразу трех войн

Накануне, 2 сентября, в Челябинске в Никольской роще прошел военно-исторический фестиваль «Уральские герои». Гостям мероприятия показали сражения времен Великой Отечественной, Афганской и Гражданской войн, в которых принимали участие южноуральцы, передает ИА «Первое областное».

Несмотря на проливной дождь, фестиваль прошел шумно и ярко. Тут и военная техника, и пушки, и стрельба, и кони, и танцы, и все это под аккомпанемент гармошки. Реконструкторы постарались в точности воссоздать картины тех событий, и кажется, у них это получилось.

В рамках мероприятия прошла выставка военной техники. Также свои площадки представили полицейские, росгвардейцы, пожарные, сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону, различные научные центры, клубы и студии.

Развлекали гостей музыкальные и танцевальные коллективы. Также челябинцы могли принять участие в различных мастер-классах.

