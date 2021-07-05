Фестиваль «Пляж 2.1» в Челябинске перенесен на сентябрь

10 июля на базе отдыха «Курочкино» должны были выступить группы «Порнофильмы», «Тараканы» и Distemper

В связи с новой волной коронавируса организаторы изменили даты проведения фестиваля «Пляж 2.1»: он перенесен на 3 и 4 сентября. Об этом сообщается в группе фестиваля.



«Но наш энергичный и юркий борд по-прежнему на гребне волны и продолжает держать курс к намеченной цели. У панк-рок-фестиваля „Пляжа 2.1“ имеется в запасе несколько эффектных маневров!» — заявляют организаторы в официальном паблике мероприятия.



Пропуск на 10 июля будет действителен два дня. Кроме заявленных групп к участникам присоединится «КИС-КИС». Изменено и место проведения. Вместо «Курочкино» участников и зрителей фестиваля примет база отдыха «Волна».

