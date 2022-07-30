Фестиваль «Пламя Аркаима» проходит в Челябинской области

Мероприятие посетила общественный деятель Ирина Текслер

Сегодня, 30 июля, на реконструкторском фестивале «Пламя Аркаима» побывала учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Ей продемонстрировали искусство стрелков из лука бронзового века и прокатили на аутентичной колеснице (той самой, о которой снят фильм «Аркаим. Колесница времени»). Также Ирина Текслер познакомилась с настольными играми бронзового века и сыграла на варгане, передает журналист ИА «Первое областное».

В этом году на фестиваль съехались археологи, музейные работники и мастера исторической реконструкции со всей России и не только. Всего заявки на участие прислали более 40 реконструкторских клубов.

На поляне фестиваля организовали сразу 19 тематических площадок. Гости могли принять участие в различных мастер-классах, конкурсах, состязаниях по древнему бою и послушать интересные лекции. Главным событием фестиваля стал турнир воинов-реконструкторов, которые соревновались в силе и ловкости владения старинным оружием. Кроме того, зрителями покажут фильм «Аркаим. Колесница времени».