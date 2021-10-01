Фестиваль Ural Music Night состоится 22 октября в формате COVID‑free

Войти на мероприятие можно будет по отрицательному ПЦР‑тесту или QR‑коду

Фестиваль Ural Music Night состоится в Екатеринбурге 22 октября. Концерты пройдут на сотне сцен в центре города. Свою музыку сыграют три тысячи артистов из России, Беларуси, Украины и Казахстана — от известных эстрадных певцов до современных молодых команд. Среди хедлайнеров «Ночи музыки» — Леонид Агутин, Лолита, Slava Marlow, группа Казускома, Каста и Клава Кока. Здесь же выступят команды из Челябинска, например Ананасов и Ко и Ghost Radio.



Войти на мероприятие можно будет только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, об этом организаторы сообщили в группе фестиваля во «ВКонтакте».

«Ночь музыки» должна была состояться 25 июня, но из-за рекомендаций Роспотребнадзора была перенесена на октябрь. О других подробностях фестиваля организаторы обещают сообщить позже.