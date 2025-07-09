Фестиваль «Наш Mural» в Челябинской области посвятили Году защитника Отечества

Участникам предлагают посмотреть на эту тему с разных сторон

В Челябинской области стартовал граффити-фестиваль «Наш Mural». В этом году в восьми южноуральских городах появятся муралы на тему «Год защитника Отечества». Но это не значит, что на многоэтажках и других объектах изобразят только военнослужащих, подчеркнули организаторы фестиваля.

«Мы предлагаем участникам посмотреть на эту тему с разных сторон. Защитник — это не только человек, готовый к боевым действиям, но и те люди, которые с достоинством выполняют свои обязанности в повседневной жизни. Это врачи, полицейские, социальные работники. Не стоит забывать и о воспитателях, учителях, которые также защищают наше будущее. Каждый из нас может стать защитником в своем кругу, проявляя доброту, поддержку и готовность прийти на помощь»,— подчеркнул руководитель Ассоциации художников Graffiti Russia Павел Щеклеин.

Сейчас проходит первый этап фестиваля — прием заявок от всех желающих. Павел Щеклеин призывает художников со всей России проявить креативность и получить возможность стать участником фестиваля.

Напомним, в этом году муралы появятся в восьми южноуральских городах — участниках фестиваля. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут различные мастер-классы, пленэры, творческие встречи, экскурсии и многое другое.