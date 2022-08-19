Фестиваль «Ктогород» в Челябинске перенесли на неопределенный срок

Мероприятие должно было состояться 27 августа

Фестиваль культуры и самостоятельности «Ктогород», который должен был пройти в Челябинске 27 августа, перенесли на неопределенный срок. Мероприятие организует команда закрывшейся галереи «Клоповник».



Фест планировали сделать на площадке пространства «Пропуск» в Тракторозаводском районе.

«Мы долго планировали наш второй фестиваль, но недавно поняли, что нам нужно еще время. Время на то, чтобы сделать мероприятие с большой пользой для всех участников — так, как мы изначально его и задумали»,— пишут организаторы в соцсетях фестиваля.

Напомним, что первый «Ктогород» состоялся в июле 2021 года в GoGreenCenter. На втором этаже недостроенной автопарковки собралось творческое комьюнити города: актеры, художники, поэты, музыканты, фотографы, чтобы показать свои проекты и поделиться опытом.

Организаторы стремились превратить пространство фестиваля в маленький город со своей площадью, парком и даже театром. В разных «районах» проходили мастер-классы, паблик-токи и выставки. Работала ярмарка и магазинчики, расплачиваться в которых нужно было специальной валютой — ктоинами. Заработать ктоины можно, участвуя в активностях фестиваля.

О том, как прошел фестиваль в 2021 году, мы рассказывали в отдельном материале.