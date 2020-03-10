Фестиваль «Крымская весна» пройдёт в Челябинске

Жителей и гостей города ждёт увлекательная программа и розыгрыш призов.

Послушать 00:00

15 марта в Челябинске состоится фестиваль «Крымская весна», посвящённый годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России. На аллеях парка имени Гагарина развернутся праздничные гуляния: дети смогут принять участие в различных мастер-классах, а ещё горожан ждёт большой сюрприз. Подробнее о фестивале рассказала сегодня, 10 марта, в ходе аппаратного совещания начальник Управления культуры Челябинска Элеонора Халикова.

На входе в парк гостей будет встречать музыкальная группа «БДМ», которая порадует собравшихся казачьими песнями. Здесь же развернется выставка настоящего казачьего урожая.

«Посетители парка смогут услышать любимые мелодии в исполнении творческих коллективов: фольклорного ансамбля „Радование“, который исполнит народные песни и сфотографируется со всеми желающими в русских народных костюмах, ансамбля татарско-башкирской культуры „Юлдаш“, ансамбля „Сударушка“, который исполнит народные белорусские песни, а также ансамбля „Дарья“»,— рассказала Элеонора Халикова.

На центральной аллее парка пройдёт гастрономический праздник крымской кухни. Так как в настоящее время в Крыму проживают люди более двухсот национальностей, то и фестиваль будет радовать гостей самой разнообразной кухней: русской, татарской, украинской, армянской и многими другими. Жители и гости города также смогут приобрести блюда украинских кулинаров, фермерские сыры, нерафинированное растительное масло, вяленые помидоры, восточные сладости, травяные чаи и многое другое.

«На площадке возле фонтана разместятся выставки народно-прикладного творчества, изделий из ценных пород дерева, лоскутного шитья, вязаных украшений и игрушек, изделий из стекла и керамики, ручного мыла и многого другого. Любителей спорта ждут спортивные состязания: комплекс ГТО, гиря, перетягивание каната, „Весёлые старты“, „Жим лёжа“, „Снаряд“, а также фотобудка»,— добавляет начальник управления культуры Челябинска.

Детям тоже будет чем заняться: для них предусмотрены мастер-классы «Мы вместе», на котором они смогут расписать заранее приготовленные колокольчики и матрёшки и «Символы Крыма». Также будут организованы мастер-класс по каллиграфии, литературные викторины и аквагрим.

На центральной сцене парка пройдёт праздничный концерт «Вместе навсегда». Откроют концерт солисты театра оперы и балета имени Глинки, а радовать жителей будут лучшие коллективы Южного Урала.

А ещё горожан ждёт большой сюрприз: на главной сцене состоится розыгрыш путёвки в Крым на двоих человек. Хотите попытать счастье? Приходите 15 марта в парк имени Гагарина на фестиваль «Крымская весна» с 12:00 до 16:00.