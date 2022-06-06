На стадионе кыштымского ФОКа состоялся V Фестиваль-конкурс оркестров войск Национальной гвардии Российской Федерации Уральского округа «Фанфары Кыштыма».
Плац-концерт прошел в субботу и по традиции был приурочен к дню рождения города. В этом году Кыштыму исполняется 265 лет. В фестивале-конкурсе приняли участие восемь военных оркестров из Екатеринбурга, Челябинска, Озерска, Снежинска, Трехгорного, Новоуральска и поселка Лесного. Каждый показал жюри и зрителям свой плац-концерт.
Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса «Фанфары Кыштыма» выступили министерство культуры Челябинской области, Челябинский государственный центр народного творчества, администрация Кыштымского городского округа и военно-оркестровая служба 93-й Ордена красной звезды дивизии войск национальной гвардии Российской Федерации.
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