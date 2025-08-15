Фестиваль «Хороводы России» собрал около 2 тысяч участников в Челябинске

Депутат Госдумы Яна Лантратова сказала, что всех собравшихся объединяет историческая память

На площади Революции в Челябинске 15 августа прошел яркий фестиваль «Хороводы России», который объединил около 2 тысяч человек. Участников приветствовала депутат Государственной Думы Яна Лантратова. Она отметила, что всех их объединяет любовь к России, русскому языку, культуре и историческая память. В Госдуме депутат возглавляет комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных религиозных объединений.





«Здесь представлены разные религии, разные национальности, традиции нашего многонационального многоконфессионального народа. Особенно приятно, что это проходит в Челябинске», — сказала Яна Лантратова.

На мероприятии выступили более 10 профессиональных хороводников из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.





Гостей ждали концерты с народными песнями. Центр народного единства подготовил этнобар с самоваром. Там готовили разные виды чая, и каждый желающий мог попробовать традиционные напитки народов России, а также угощения. Для участников подготовили аутентичные фотозоны и множество хороводов.





Депутат Госдумы подчеркнула, что Челябинск для нее — культурная столица страны.

«У нас есть детский симфонический оркестр, у нас потрясающий театры. Но, что особенно важно, мы чтим традиции. У нас постоянно проводят мероприятие при поддержке губернатора Алексея Текслера именно по традициям народов России», — пояснила Яна Лантратова.

Политик назвала хоровод отличным местом, где можно знакомиться. Ведь одна из проблем современного общества — люди разучились общаться и узнавать друг друга.





Яна Валерьевна тоже хотела бы принять участие в хороводах. Она собирается купить русский наряд от челябинских дизайнеров.

«Я уже присмотрела очень красивые традиционные наряды, такие русские народные наряды, которые делают наши челябинские дизайнеры. Планирую купить и, конечно, хочу поучаствовать немножко в другом формате», — призналась Яна Лантратова.

В этом году «Хороводы России» присоединяются к акции «Хоровод Великой Победы», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.