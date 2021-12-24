В Театре оперы и балета им. Глинки состоялась опера «Руслан и Людмила» с приглашенными артистами. Спектакль завершил фестиваль классической музыки «Кармен» 2021 года. Партию Людмилы исполнила звезда оперной сцены Казахстана Альфия Каримова, а в роли Руслана выступил солист Мариинского театра Вадим Кравец. Постановку подготовил челябинский режиссер Вадим Кейша.



Легендарное произведение Михаила Глинки в преддверии Нового года сыграли лишь раз. От масштабных декораций отказались, атмосферу сказки Пушкина воссоздали с помощью костюмов и видеоряда. Закрытие фестиваля посетила учредитель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

«К сожалению, опера Михаила Глинки „Руслан и Людмила“ в нашей афише отсутствует. И тем более приятно, что постановка вернулась на сцену в рамках фестиваля классической музыки. Этот год для культуры Челябинска выдался насыщенный, интересный. Это касается и оперного театра, и речь не только о премьерах и событиях. Сцену украсил новый раздвижной занавес, в холле установили уникальную музыкальную шкатулку от мастера Виктора Плотникова, открылся музей оперного искусства», — прокомментировала Ирина Текслер.

Напомним, что в декабре на фестиваль «Кармен: музыкальные шедевры русской классики» в Челябинск приезжал театр Бориса Эйфмана с постановкой «По ту сторону греха» по роману «Братья Карамазовы» Достоевского. Фестиваль проходил при поддержке государственной федеральной программы «Большие гастроли».