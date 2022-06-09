Фестиваль искусства и музыки «Блик» пройдет на Svoboda 2 в Челябинске

В программе: маркет «Чердак», концерт уфимской группы «Лауд» и велогонка по парковке

С 17 по 19 июня на площадке креативного кластера Svoboda 2 состоится локальный фестиваль «Блик». Во дворе бывшего завода оргстекла установят площадки, где представят три основных направления: музыкальное, изобразительное искусство и уличный спорт.



Мероприятие поддерживают Фонд 2020 и Министерство культуры Челябинской области.

«У нас команда из четырех человек. Один из организаторов делал выставку „Как ты?“ о тревогах и триггерах, другой занимался хип-хоп-ивентами, третий — вечеринками в РМЦ-клубе. Сейчас мы объединились для фестиваля», — рассказала организатор Дарья Шавырина.

На фестивале смонтируют дневные и ночные инсталляции. Что это за объекты — пока держат в секрете.

На улице развернут маркет «Чердак», фуд-корт, летний танцпол и сцену для музыкантов. Из Екатеринбурга приедет power-pop-дуэт «Раздор!», из Москвы — группа Lovanda с электроникой в стиле neo-pop и house, и гвоздь программы — трио «Лауд» из Уфы (музыканты участвовали в VKFest и записали трек с Cream Soda).

Без лекториев не проходит уже ни один крупный фестиваль, сюда тоже приглашают спикеров. Выступит команда челябинского «Том Сойер Феста», которая занимается восстановлением старинных домов, и совладелец РМЦ-клуба Александр Федоров, он поговорит о клубной жизни в Челябинске.

Свои площадки представят команды художников и фотографов. В лектории устроят выставку абстрактных работ от челябинских авторов Сони Чудомище, Руслана Решетова и Евгения Phantoma. В отдельной комнате готовят инсталляцию фотографы — среди участников путешественник Максим Тарасов, один из лучших аэрофотографов в мире.

Запланирован граффити-контекст: приедут художники из Перми, Сочи и других городов страны, чтобы за несколько дней нарисовать большие граффити.

В числе иногородних участников и спортсмены — они участвуют в соревнованиях по уличному баскетболу. Закроет спортивное направление велогонка на парковке. Участники будут кататься на специальных велосипедах с фиксированной передачей. Соревнование подходит только для подготовленных спортсменов.

После каждого мероприятия в десять вечера — афтепати в лектории и в РМЦ-клубе (18+).

Вход на все площадки фестиваля бесплатный, работает фейс-контроль.