Фестиваль искусств «Неискусственно» проходит в Челябинске

Ожившие картины и картины на футболках — все это про «Неискусственно»

Сегодня, 27 августа, в челябинском Арт-сквере проходит фестиваль искусств «Неискусственно». Гости мероприятия смогли увидеть сразу несколько перформансов, самым интересным из которых стал парад оживших картин, передает журналист Первого областного информагентства.

Девочка с персиками, Мона Лиза, Фрида, Ван Гог и другие ожившие герои известных картин прошлись по набережной реки Миасс, следуя от Картинной галереи до Арт-сквера. Парад картин вызвал у гуляющих большой ажиотаж: с загримированными артистами фотографировались все, кому не лень.







В Арт-сквере на поляне расположились ожившие герои картины «Поцелуй» известного австрийского художника Густава Климта. С ними челябинцы также активно фотографировались.







Еще одной «изюминкой» фестиваля искусств стал перформанс «Балерина». На протяжении 45 минут солистка Челябинского театра оперы и балета Екатерина Хомкина-Сафронова грациозно танцевала на пуантах, а художник Кристина Дубровская рисовала девушку.







Кроме того, на набережной художники и скульпторы писали картины и создавали различные скульптуры, а также на мосту была организована небольшая ярмарка, на которой можно было приобрести футболки с изображением картин из челябинской Картинной галереи и разнообразные изделия из глины.







На сцене у реки прошли лекции, спикерами выступили арт-директор галереи «Синара-арт» Юлия Борзенкова, медиахудожница Анастасия Крохалева и художник Надежда Маценко из Екатеринбурга, а также главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.