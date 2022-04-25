Фестиваль «Дебаркадер» в Челябинске пройдет при поддержке байкеров

В 2022 году фестиваль искусств совпадает с открытием мотосезона

В 2022 году одним из главных событий фестиваля современного искусства «Дебаркадер» станет фестиваль мототехники «ПОЛОW.O.D.ЬЕ». Его устраивают байкерский клуб Wing Of Darkness и Исторический музей Южного Урала.



«Дебаркадер» откроется 18 мая программой с современными и историческими танцами и выставкой художников, а завершится большим городским фестивалем на набережной реки Миасс. По случаю открытия нового мотосезона на открытой сцене Арт-сквера пройдут концерты местных музыкантов и конкурсы с розыгрышем двухколесной техники. На набережной и летней площадке музея в это время устроят показы современных и ретромотоциклов.

Программа фестиваля до конца еще не сверстана, но известно, что мероприятие пройдет с 18 по 22 мая на нескольких площадках города, главной из которых остается Исторический музей.

Напомним, в 2021 году «Дебаркадер» решили провести в новом формате: отказались от поэтических вечеров и театральных постановок, а главными направлениями стали современные танцы и искусство тату.