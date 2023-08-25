Фестиваль «Челябинск читающий» пройдет в Челябинске 2 сентября

Запланирована встреча с детскими писателями и прогулка по виртуальной реальности

Ежегодный XVIII Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» состоится в центре Челябинска 2 сентября. Ежегодно городские библиотеки открывают свои палатки на Кировке, чтобы познакомить горожан с новинками местных авторов, развлечь играми, мастер-классами и викторинами.

В этом году на фестивале запланирована еще и пешеходная экспресс-прогулка по историческому центру Челябинска «Площадь Искусств — 360°», где предложат вспомнить, как эта площадь называлась раньше, и расскажут, как менялся город с момента основания.

Кроме того, в программе фестиваля — знакомство с архитектурой необычных библиотек и новым креативным пространством «Колибри», «Уютный своп», где можно меняться книгами, а также вазами, статуэтками и постерами (но именно меняться: возьмите с собой что-нибудь ценное, но ненужное). Состоится уличный спектакль, мастер-класс по переплету миниатюрной книги, а также прогулки в виртуальной реальности.

На фестиваль приедут детские писатели, приглашенные издательством «Пять четвертей» и Ассоциацией союзов писателей и издателей России. Начало мероприятий в 12:00, вход свободный.



