Федор Конюхов планирует установить сразу два мировых рекорда: по дальности и продолжительности.
Путешественник будет лететь с севера на юг больше 60 часов, за это время он преодолеет расстояние примерно три тысячи километров. Вместе с ним в полет отправится президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло, автор предыдущего рекорда (55 часов в воздухе). Специально для этой экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар с объемом оболочки 12 тысяч квадратных метров – самый большой за всю историю отечественного воздухоплавания. Высота конструкции вместе с корзиной — 36 метров, вес на старте – 5 тонн.
«Полет запланирован на высоте до пяти километров со средней скоростью в 40—50 километров в час»,
— говорится на сайте путешественника.
Путешествие приурочено к 20-летнему юбилею движения «Детям России — образование, здоровье и духовность», потому стартует из заполярного Кировска и пройдет, ориентировочно, через Череповец в направлении Балакова Саратовской области. В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян.
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