Фасады домов в Челябинске украсят муралы, посвященные труженикам тыла

Архивные кадры появятся на проспекте Победы

В Челябинске стартовал фестиваль «История Победы», участники которого раскрасят шесть многоэтажек на проспекте Победы. Муралы будут посвящены подвигу тыла в годы Великой Отечественной, художники акцентируют внимание на женском и детском вкладе в Победу, сообщила министр архитектуры области Ольга Никитина на «Российской креативной неделе — Урал».

Граффити создадут на основе реальных фотографий из Госархива Челябинской области. Всего появится шесть изображений (от Молодогвардейцев до Молдавской), они станут продолжением и дополнением панно «Комбат» на Молодогвардейцев, 48 и образуют галерею монументального искусства под открытым небом.

«Муралы отражают героический вклад Челябинска в дело Победы. Это настоящая летопись мужества и силы духа. Кадры хроники, которые стали исходными образами для эскизов, бережно отобраны в архивном фонде и составят единую композицию», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Рисовать будут профессиональные художники, а ученики челябинских школ украсят нижние части фасадов образами-символами, рассказали в Агентстве инновационного и инвестиционного развития Челябинска. Также здесь проведут тематические экскурсии для челябинцев, а граффитисты устроят мастер-классы по уличному искусству.

Граффити создадут до 31 декабря этого года. Первый рисунок «Герои Танкограда» представили к юбилею Победы.