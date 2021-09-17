Ежегодный Ильменский фестиваль в Челябинской области пройдет в ноябре

В июне 2021 года его отменили из‑за рекомендаций Роспотребнадзора

Сорок пятый фестиваль авторской песни должен был пройти в Челябинской области в середине июня, но был отменен из-за коронавируса. Распоряжение о новых датах подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Мероприятие пройдет 10 и 11 ноября 2021.



«Мы совсем недавно получили разрешение. До этого ждали, когда все-таки сможем провести фестиваль. В этом году он юбилейный, и сейчас мы только готовимся к проведению», — рассказали в пресс-службе Фонда Олега Митяева.

Как сообщили организаторы, пока они только думают над форматом сорок пятого фестиваля и планируют рассказать подробности в начале ноября.

Ильмены в Челябинской области традиционно проходят в середине июня с 1973 года и направлены на сохранение традиций авторской песни, популяризацию русского языка через поэзию и поддержку молодых талантов.