Ежегодный Бушуевский фестиваль пройдет в Златоусте 27 и 28 июля

Гостям обещают мастер-классы, выставки и реконструкции

В этом году с 27 по 28 июля в Златоусте пройдет традиционный Бушуевский фестиваль. На прилегающей территории ТРК «Тарелка» будут работать такие площадки, как «Оружейники», «Деревня кузнецов», «Город мастеров», «Малая сцена» и другие, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Особое внимание будет уделено мастерам-оружейникам — продолжателям дела Ивана Николаевича Бушуева. На площадке „Оружейники“ представят свои уникальные изделия предприятия „Гильдии мастеров-оружейников Златоуста“ и другие оружейные производства города. В рамках фестиваля пройдет чемпионат России по ножевому многоборью»,— рассказали в мэрии.

На фестивале также организуют интересные реконструкции, мастер-классы, концерты, конкурсы и анимационные программы. На площадке «Город мастеров» все желающие смогут приобрести изделия ручной работы.

Как фестиваль проходил в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже.