Евгений Миронов представил «Гамлета» под музыку Шостаковича в Магнитогорске

Аккомпанировал артисту Московский симфонический оркестр

На сцене Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина с аншлагом прошел концерт-спектакль «Шекспир. Шостакович. Гамлет». Народный артист России Евгений Миронов выступил в синтезе с Московским симфоническим оркестром под управлением дирижера Ивана Рудина.

Классический шекспировский текст в исполнении артиста звучал на фоне музыки Дмитрия Шостаковича, создав уникальную атмосферу единения слова и симфонии. Зрители встречали каждую сцену продолжительными овациями.

Евгений Миронов признался, что с радостью принял решение вновь посетить город металлургов.

«Я рад, что вновь оказался в Магнитогорске. И сюда мне захотелось привести именно „Гамлета“ — спектакль-концерт с гениальной музыкой Шостаковича. Здесь я чувствую себя не так, как в театре: я могу позволить себе спокойно размышлять от имени разных персонажей. И партнер у меня всего один — это зрительный зал», — поделился Евгений Миронов.

В числе зрителей вечера был и глава Магнитогорска Сергей Бердников. Градоначальник назвал визит народного артиста событием высокого культурного значения, которое останется в памяти горожан надолго.