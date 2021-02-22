«Это знаковое для меня произведение»: Ирина Текслер посетила оперу «Фауст»

Спектакль Шарля Гуно показывали на сцене челябинского оперного театра два дня подряд

Накануне на сцене Челябинского государственного театра оперы и балета имени Михаила Глинки прошла опера Шарля Гуно «Фауст». Поклонники этого вида искусства не смогли пропустить такое событие, поскольку именно эту оперу на сцене показывают довольно редко. В их числе оказалась и супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«„Фауст“ Гете — это одно из самых знаменитых мистических произведений XIX века. Что касается меня, это была первая опера, на которую я попала в Большой театр. Именно с этой оперы, можно сказать, началась моя любовь к этому виду искусства»,— рассказала основатель фонда культурных инициатив Ирина Текслер.

По ее словам, классическую постановку оперы знают все, но именно на сцене челябинского оперного театра она обрела второе дыхание. Ирина Текслер призналась, что ей интересно увидеть знаковое для нее произведение глазами челябинских постановщиков.

«Наш театр — один из лучших театров в Российской Федерации, и я его очень люблю. Я уже знаю всех артистов, постановщиков, режиссеров, я горжусь нашим огромным репертуаром, который у нас здесь идет. Несмотря на то, что я часто бываю в театре, я еще даже половины репертуара не пересмотрела. И сегодня пять лет исполнилось с того дня, как „Фауст“ появился на сцене нашего оперного театра. Я с трепетом жду этой премьеры»,— добавила супруга губернатора.

Напомним, посмотреть оперу по мотивам знаменитого произведения Гете челябинцам удалось два дня подряд — 20 и 21 февраля.