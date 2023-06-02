Этнографический фестиваль на Аркаиме стартует 8 июля

В этом году он станет семейным

Стала известна дата традиционного этнографического фестиваля на Аркаиме. Он пройдет 8 июля и в 2023 году станет семейным. Организаторы решили устроить мероприятия и для детей, и для родителей. Будут кинопоказы, театр, народные забавы и ярмарка.

Афишу фестиваля пока формируют, но уже планируются фольклорные конкурсы, мастер-классы и традиционные прыжки через костер в конце.

Раз тема семейная, то и мероприятия будут на тему семьи и для всех возрастов. Например, миасский коллектив «Оберег» будет делать реконструкцию русской свадьбы.

Участников фестиваля — музыкантов, театралов и танцоров — призывают отправлять заявки. Но предпочтение отдают семейным коллективам.

Напомним, что 8 июля — это еще и День семьи, любви и верности. Фестиваль будет проходить на территории музея-заповедника два дня, 8 и 9 июля. 0+