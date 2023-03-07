Эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии выступит в Москве

На одной сцене с Игорем Бутманом

Джазмен лично пригласил ребят на Международный фестиваль «Детский триумф джаза». Фестиваль-конкурс в этом году состоялся в девятый раз.

С 5 по 7 марта в нем приняли участие студенты музыкальных училищ, ученики детских музыкальных школ и детских школ искусств из России, Республики Башкортостан и Республики Мордовии. 9 марта лучшие коллективы выйдут на одну сцену с именитыми музыкантами, в том числе и юные джазмены из Челябинска.

В прошлом году эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии под управлением Антона Бугаева уже принимал участие в «Детском триумфе джаза» и получил III премию. В этом году поездка в Москву состоится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Игорь Бутман высоко оценил мастерство воспитанников Детской филармонии Челябинской области: 4 и 5 февраля в Челябинске проходил молодежный джазовый «Форум-Фест», основателем которого является сам музыкант.

Автор: Дарья Малова