Эскиз спектакля о челябинском Чистомэне покажут в Александринском театре Санкт-Петербурга

Событие состоится в рамках экологического театрального фестиваля

Эскиз спектакля о челябинском Чистомэне покажут в Александринском театре Санкт-Петербурга. Событие состоится в рамках экологического театрального фестиваля.

В Санкт-Петербурге 26—28 ноября пройдет Всероссийский фестиваль зеленого театра «Экотопия: Экология/Действия». На Новой сцене Александринского театра будут показывать конкурсные спектакли, перформансы, инсталляции, проводить дискуссии.

В списке участников фестиваля есть заявка из Челябинска. Актриса театра «У Паровоза» и экоактивистка Татьяна Правдина создала сценарий о челябинском супергерое. Речь идет о Чистомэне, парне, который очищает город от мусора и привлекает на свои акции волонтеров. Долгое время герой оставался неизвестным, пока пару лет назад не рассекретил свое имя.

Режиссер Татьяна Правдина пофантазировала, как в 2050-м, когда мусор станет нормой, мир будет спасать супергерой. Пусть не челябинский Чистомэн, но кто-то очень на него похожий.

«Спектакль — антиутопия, а персонаж собирательный, все совпадения случайны. Хотела назвать Гринмэном, но уже было поздно что-то менять в афише», — уточнила режиссер.

Эскиз спектакля вошел в программу фестиваля экологического театра и будет показан 27 ноября на Новой сцене Александринского театра.