Электричка «Снегирь» будет ездить до «Солнечной долины» все новогодние каникулы

Публикуем расписание мультимодального маршрута



Чартерная электричка «Снегирь» продолжит курсировать из Челябинска до ГЛК «Солнечная долина» в новогодние каникулы. Ежедневно с 3 по 9 января поезд будет отправляться в Миасс от челябинского ж/д вокзала. Стоит обратить внимание, что 1 и 2 января рейсов не запланировано.



В новогодние каникулы у маршрута следующее расписание:

8:35 — отправление электрички от ж/д вокзала из Челябинска;

10:10 — прибытие в Миасс, пересадка в автобус до «Солнечной долины»;

10:35 — прибытие в «Солнечную долину»;

16:20 — автобус из «Солнечной долины» едет обратно до миасского вокзала;

17:16 — отъезд на электричке в Челябинск;

18:32 — прибытие на ж/д вокзал в Челябинске.

Билеты на электричку «Снегирь» можно купить в кассах пригородного вокзала. Стоимость пакета 1600 рублей, в него входит ски-пасс на пять часов катания на «Солнечной долине».