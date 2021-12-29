Чартерная электричка «Снегирь» продолжит курсировать из Челябинска до ГЛК «Солнечная долина» в новогодние каникулы. Ежедневно с 3 по 9 января поезд будет отправляться в Миасс от челябинского ж/д вокзала. Стоит обратить внимание, что 1 и 2 января рейсов не запланировано.
В новогодние каникулы у маршрута следующее расписание:
8:35 — отправление электрички от ж/д вокзала из Челябинска;
10:10 — прибытие в Миасс, пересадка в автобус до «Солнечной долины»;
10:35 — прибытие в «Солнечную долину»;
16:20 — автобус из «Солнечной долины» едет обратно до миасского вокзала;
17:16 — отъезд на электричке в Челябинск;
18:32 — прибытие на ж/д вокзал в Челябинске.
Билеты на электричку «Снегирь» можно купить в кассах пригородного вокзала. Стоимость пакета 1600 рублей, в него входит ски-пасс на пять часов катания на «Солнечной долине».