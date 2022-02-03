Эксперт составил топ популярных мест для фото в «Инстаграме» в Челябинской области

Определить их помогли геотеги

Блогер Даниил Охлопков из Москвы определил самые популярные места для фото в Челябинске и области. Эксперт в аналитике данных с помощью геотегов в «Инстаграме» составил топ-20 мест, которые пользователи отмечали чаще всего. Аналогичный анализ он провел для 15 городов-миллионников страны.



«В „Инстаграме“ есть геотеги — отметки, которые можно прицепить к фоткам, „Я тут был“. „Инстаграм“ показывает информацию, по которой, если регулярно собирать, можно рассчитать популярность мест. Данные у „Инстаграма“ очень грязные, так как почти все геотеги были когда-то добавлены самими юзерами. Сейчас добавить свое место не так просто, если ты не бизнес», — поясняет Даниил Охлопков.

Первую позицию топа занимает локация за пределами Челябинска — горнолыжный комплекс «Солнечная долина». При этом стоит отметить, что в большинстве других городов на первом — месте местные торговые комплексы. В Челябинске ТРК даже не вошли в топ-пять, торговый город «Алмаз» попал на шестую строчку.

На второй позиции « термы Voda, на третьей — озеро Тургояк, на четвертой — площадь Революции. Блогер даже определил самый популярный ресторан по количеству отметок на фото — «Камон В Кардамон» на Братьев Кашириных.