Экскурсовод из Челябинска создала путеводитель по городу для Aviasales

Авторский маршрут доступен для пользователей по всему миру

«Расчертила районы, расписала достопримечательности и локальные места. А теперь мои скучные тексты отредактировали, сделали дерзкими и крутыми и опубликовали карту Че на сайте. Работа еще в процессе, скоро карта пополнится вкладками с ресторанами и инстаместами с советами от фотографа»,

— пишет Юлия Семейкина в своем телеграм-канале.

Вот так описан памятник Курчатову