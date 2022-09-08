В одном из самых крупных сервисов по поиску авиабилетов появился путеводитель по Челябинску. Столица Южного Урала была добавлена в список карт с достопримечательностями главных городов России и мира на проекте Aviasales.Короче. Путеводитель по Челябинску создала Юлия Семейкина, автор экскурсий проекта «Челябинск пешком».
Ее стараниями Челябинск на карте Aviasales превратился в несколько районов со студентами, туристами, историческими зданиями, гопниками и наследием СССР. В гиде по городу указано несколько знаковых объектов (элеватор, например, Алое поле и Музей железной дороги), здания с открыток (Исторический музей, Торговый центр и памятник Курчатову), культурные и развлекательные достопримечательности (mini театр, Дом Галеева и музыкальный клуб «ФортеПьяно»).
«Расчертила районы, расписала достопримечательности и локальные места. А теперь мои скучные тексты отредактировали, сделали дерзкими и крутыми и опубликовали карту Че на сайте. Работа еще в процессе, скоро карта пополнится вкладками с ресторанами и инстаместами с советами от фотографа», — пишет Юлия Семейкина в своем телеграм-канале.
Каждая точка карты сопровождается необычным комментарием.
Вот так описан памятник Курчатову
В дальнейшем карта Челябинска будет пополняться историями других гидов, фотографов и гуру туризма.
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