Экскурсионную программу для слабовидящих и слепых презентовали на Аркаиме

Специально для особенных туристов изготовили копии орудий Каменного века

В заповеднике «Аркаим» презентовали экскурсию для слабовидящих туристов. Особенные южноуральцы узнали о том, как жили их предки в Каменном веке. Экскурсионная программа для инвалидов по зрению введена на постоянной основе, сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

44 особенных туриста из Челябинска ознакомились с условиями жизни людей в эпоху камня, узнали, какими были их жилище, орудия труда и посуда. Поскольку людям с нарушениями зрения необходимо тактильное изучение объектов, специально для экскурсии сотрудники заповедника изготовили копии орудий труда, посуды, подготовили циновки и шкуры. Помощь в этом им оказали директор Миасского музея Дмитрий Кисленко и сотрудница из Екатеринбургского краеведческого музея Евгения Гончарова.

«Мы давно работаем в этом направлении. Первый пробный шар запустили в рамках Всероссийской акции „Библионочь“. Тогда на Аркаиме побывала группа читателей Челябинской библиотеки для слепых. Экскурсия прошла удачно, мы получили массу положительных отзывов. Теперь программа для людей с нарушениями зрения введена в работу на постоянной основе»,— рассказал начальник отдела популяризации культурного наследия историко-культурного заповедника «Аркаим» Антон Бубнов.

В ближайшее время сотрудники заповедника планируют принять вторую группу туристов-инвалидов по зрению.