Эдгард Запашный заступился за замерзающих под Челябинском львов

Продолжение истории хищников из передвижного шапито, зимующих в фургоне

«Виталий Бородин сегодня обратился к прокурору Челябинской области с просьбой проверить, как один директор цирка шапито содержит своих животных. Данный цирк уже прославился однажды, когда на гастролях львы напали на Кожанова М. А. на представлении. Кроме львов в данном передвижном цирке есть и другие животные, по данным региональных СМИ, вот и проверим, в каких условиях они содержатся. Надеюсь, если проверка выявит нарушения, этот директор понесет заслуженное наказание»,

— прокомментировал Запашный.

«Наш сотрудник убедился, что в фургоне находятся животные: две львицы и два козла. Температура внутри выше 10 градусов. Это был предварительный визит. Мы ждем предписания прокуратуры на проведение проверки. Если обнаружим нарушения в содержании диких животных, выдадим предписание об устранении. Сроки? К сожалению, точных сроков закон не предусматривает»,

— пояснил редакции заместитель директора регионального управления Россельхознадзора Евгений Бондаренко.





«Эта клетка скорее предназначена для транспортировки зверя из пункта А в пункт Б. Минимум необходимого для взрослого хищника пространства — три на шесть метров, и непременно чтобы была возможность встать на задние лапы. В контейнере у львиц такой возможности нет. Нет свежего воздуха, судя по всему, проблема с вентиляцией»,

— пояснил Карен Даллакян.

«На основании установленных нарушений оформляется акт об изъятии зверей, и они помещаются на ответхранение туда, где условия соответствуют нормам»,

— считает руководитель фонда «Спаси меня».

«Львы адаптируются к низким температурам: папа нашего льва Севы (Севера-Алтая) бегает в Барнауле по брюхо в снегу. В том же Новосибирске львы круглый год живут на улице, а в самые холода прячутся в утепленную по всем правилам берлогу. Конечно, им необходимо в это время усиленное питание, свежезабитое мясо, витамины, минеральные подкормки. Наших хищников мы переводим в теплое помещение, потому что открытые вольеры у нас на бетоне, а не земле, а бетон — это холод. И места в теплом помещении для двух львиц у нас нет физически»,

— рассказала Первому областному информагентству Наталья Шишкова.

Судьба двух львиц, запертых в фургоне в частном секторе Копейска Челябинской области, привлекла внимание не только местных жителей и зоозащитников из фонда «Спаси меня», но и дрессировщика Эдгарда Запашного. Сегодня,15 декабря, он выложил в соцсетях пост с обращением депутата Госдумы Виталия Бородина.Напомним, львов в ледяном прицепе на улице Ульянова в Копейске обнаружил доктор Карен Даллакян. В 30-градусный мороз он выехал на место по просьбам местных жителей, встревоженных воем и рычанием из фургона, убедился, что внутри две львицы и принадлежат они частному предпринимателю Максиму Кожанову. Этот передвижной цирк с лицензией, выданной в Алтайском крае, осенью гастролировал в Миассе, Кыштыме и Копейске и в конце октября встал на зимнюю парковку под Копейском.Хозяин передвижного цирка Максим Кожанов доктора Даллакяна впустить в фургон не согласился, но представителю администрации Копейского городского округа осмотреть помещение разрешил (ее снимки есть в распоряжении редакции). Из этих снимков мы знаем, что внутри фургона стоит обычный масляный обогреватель, на нем лежит градусник и фиксирует температуру: около 10 градусов тепла. Львы живут вдвоем в тесной клетке. По словам чиновницы и Карена Даллакяна, в фургоне невыветриваемый, резкий аммиачный запах.После звонка Первого областного информационного агентства в Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям на место выехал инспектор ведомства.Доктор Карен Даллакян считает, что градусник, помещенный на батарею, не может давать корректные показания, но «уже слава богу, что не минус». Главная беда, по его мнению, тесная клетка, похожая на переноску.Зоозащитник не видит смысла в ведомственных проверках и предписаниях и считает, что необходимо организовать рейд с участием специалистов Росприроднадзора, ветеринарных врачей, зоологов, которые могут дать заключение о состоянии животных. Только ветеринары могут определить уровень угрозы здоровью и жизни дикого зверя.Проблема, однако, состоит в том, что цирковых львов переместить в Челябинске некуда.Московская практика, когда животным, оказавшимся в невыносимых условиях в передвижных цирках или зверинцах, дает временный приют Московский зоопарк (и эту работу активно курирует глава Росприроднадзора Светлана Радионова), в Челябинске не приживается. Как правило, диких зверей, пострадавших от человеческой жестокости, привозят приют «Спаси меня» , который уже стал домом для десятков зверей-инвалидов здесь ). Недавно, накануне аномальных морозов, за счет добровольных пожертвований был построен теплый дом для годовалого льва Шираза. Но для двух львиц в приюте свободных теплых вольеров нет.По мнению заведующей отделением хищных животных Челябинского зоопарка Натальи Шишковой, львы, родившиеся в Сибири, могут спокойно зимовать в открытых вольерах на земле с условием, что у них есть деревянная будка-берлога, утепленная соломой и посыпанная опилом, даже без искусственного подогрева.Как пояснила пресс-секретарь Челябинского зоопарка Елена Пшеницына, у Челябинского зоопарка нет возможности разместить этих львов ни в теплых, ни в уличных вольерах.— прокомментировала она.

Пока ситуация представляется патовой: даже если надзорные ведомства, включая прокуратуру, подтвердят, что в подобных условиях звери находиться не могут, это критично для их здоровья и жизни, это нарушает принятые в России нормы и их владелец должен нести за это ответственность, — даже в этом случае цирковых львиц из железного ледяного заточения переместить некуда.

Редакция Первого областного информагентства (а также Эдгард Запашный) будет следить за развитием событий. Пока не удалось получить комментарий челябинского отделения Росприроднадзора: руководители попросили время для ознакомления с ситуацией.