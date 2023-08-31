«Ебидоеби» открывает третью точку в Челябинске

В переводе с японского название означает «День недели — суббота»

В центре Челябинска, на пересечении улиц Свободы и Карла Маркса, в середине октября открывается точка доставки суши «Ёбидоёби». На этом месте раньше работала пекарня «Поль Бейкери» и кафе бурятской и монгольской кухни «Хаан буз», рядом — вьетнамское кафе «Дед Хо», уже закрытое, напротив — Edateca.



Федеральная сеть из Красноярска известна не только тем, что готовит суши и роллы навынос, но и судебными разбирательствами относительно названия: Арбитражный суд Красноярского края в апреле 2023 года признал название «Ёбидоёби» противоречащим принципам гуманности и морали и обязал сменить его. Компания с решением не согласилась и обжаловала его в Третьем арбитражном апелляционном суде Красноярского края. Но и это суд в июле проиграла, объявив в ответ, что будет создавать новую ассоциацию заведений со спорными названиями (например, объединившись с магазином рыболовных товаров «Козявочная»).

Третью точку доставки суши «Ёбидоёби» в Челябинске открывает предприниматель из Красноярска, предварительная дата — 14 сентября. Служба будет работать на самовывоз и доставку, но обещают поставить и несколько столиков на месте.