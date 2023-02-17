«Джон Уик 4» официально выйдет в российский прокат 23 марта

Кинокомпания Lionsgate ушла из страны в апреле 2022 года

Новую часть комедийного боевика «Джон Уик» официально покажут в российских кинотеатрах с 23 марта 2023 года, одновременно с мировой премьерой. Об этом сообщает «Кинопоиск».



Прокатчиком в России станет компания «Атмосфера кино». До этого она организовывала показы российских фильмов. Например, драмы «Воланд» и фантастического фильма «Мира».

Прошлая часть собрала в России больше семи миллионов долларов. Авторы «Джона Уика» — кинокомпания Lionsgate — ушли из России в апреле 2023 года. Премьеру боевика тогда отменили. Но теперь фильм снова появился в расписании кинопремьер.