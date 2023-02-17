Новую часть комедийного боевика «Джон Уик» официально покажут в российских кинотеатрах с 23 марта 2023 года, одновременно с мировой премьерой. Об этом сообщает «Кинопоиск».
Прокатчиком в России станет компания «Атмосфера кино». До этого она организовывала показы российских фильмов. Например, драмы «Воланд» и фантастического фильма «Мира».
Прошлая часть собрала в России больше семи миллионов долларов. Авторы «Джона Уика» — кинокомпания Lionsgate — ушли из России в апреле 2023 года. Премьеру боевика тогда отменили. Но теперь фильм снова появился в расписании кинопремьер.