В честь столетия российского джаза 18 июня в Москве состоится Первый Московский джазовый фестиваль, организованный Фондом поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана.
Праздник пройдет с 13 по 19 июня. Основной открытой площадкой станет сад «Эрмитаж». На сцене выступят Лариса Долина, Евгений Маргулис, Вадим Эйленкриг, пианист-виртуоз Олег Аккуратов, Московский джазовый оркестр и сам Игорь Бутман. А кроме того, гости из регионов, среди которых «Уральский диксиленд» из Челябинска.
Отдельную программу составят молодые музыканты. Для исполнителей со всех городов России открыли конкурс на участие в фестивале. Финалисты выступят на открытых сценах, установленных в парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ.
Челябинская группа VG-collective вошла в топ-100 участников Moscow Jazz Festival. Письмо с результатами конкурса поступило на адрес филармонии:
«Победа музыкантов из Челябинска во Всероссийском конкурсе молодежных джазовых коллективов в очередной раз подчеркивает высокий уровень развития музыкальной культуры и музыкального образования в вашем регионе», — написано в поздравительном адресе за подписью Игоря Бутмана.
Ансамбль VG-collective основан в 2019 году студентами Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского. Квартет становился лауреатом многих международных джазовых конкурсов и фестивалей — «Джаз на Байкале», «Какой удивительный мир», «Весенний Beat», «Небеса», «Розовая пантера».
Напомним, в Челябинске ежегодно проходит фестиваль джаза Игоря Бутмана, в котором принимают участие приглашенные звезды и местные коллективы.
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