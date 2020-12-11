Джазовый фестиваль «Какой удивительный мир» откроется 16 декабря

Несмотря на отсутствие иностранных звезд, программа разнообразна и впечатляюща.



XIX Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир», сроки проведения которого несколько раз переносились по известным причинам, состоится в Челябинске с 16 по 17 декабря.

16 декабря в 14:00 в фойе концертного зала «Родина» музыкальный форум мастер-класс певицы, лауреата международных джазовых фестивалей Ольги Головиной (Екатеринбург) и ее постоянного творческого партнера Дениса Галушко. В тот же день в 17:30 в Концертном зале имени Прокофьева откроется выставка джазовой фотографии, где под аккомпанемент молодежного джазового квартета VG Collective будут представлены работы челябинских фотохудожников Алексея Гольянова, Олега Каргаполова, Юрия Ермолина, Надежды Пелымской, Игоря Ляпустина.

На сцене ​Концертного зала Прокофьева в этот день выступит квартет одной из самых популярных московских певиц Алины Ростоцкой и джазовое трио Golovina Gang Ольги Головиной. К ним присоединятся челябинцы: певица Дарья Бойцова и пианист-виртуоз Антон Бугаев. Начало в 18:30.

​Вечером 17 декабря в в Концертном зале имени Прокофьева выступят мэтры: Даниил Крамер (Москва), Сергей Васильев (Москва), ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко» и ансамбль Георгия Анохина L-band. Концерт «От рэгтайма до джаз-рока» начнётся в 18:30 и завершится, как и накануне, джем-сейшном хэдлайнеров фестиваля.

Организаторы отмечают, что в числе виртуальных гостей фестиваля в этом году выступает американский джазовый саксофонист, директор школы Джейми Эберсолда Университета Луисвилла Майкл Трейси. В июне 2020 года американский профессор вместе с художественным руководителем ансамбля «Уральский диксиленд» Валерием Сундаревым и Натальей Риккер впервые в истории челябинского джаза провели интернет-мост «Диалог через океан», в ходе которого им удалось совершить сеанс одновременной игры на музыкальных инструментах.