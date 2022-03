Джазовое LRK Trio из Москвы даст концерт в Челябинской Детской филармонии

Выступление состоится в рамках Международного фестиваля современного исполнительского искусства

Пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов (LRK Trio) играют джаз, сочетая и академический, и современный стиль. Ребята стали первым российским коллективом, выступившим в 2021 году на выставке-ярмарке Jazzahead, самом статусном джазовом мероприятии мира.



В 2017 году альбом If You Have a Dream был назван Российским союзом музыкальных критиков «Джазовым альбомом года». LRK Trio называют первоклассным джаз-бэндом поколения next: мелодии звучат как музыка XXI столетия.



Концерт состоится в Детской филармонии 18 марта, начало — в 18:00.