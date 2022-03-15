17 марта ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко» представит в Концертном зале имени Прокофьева новую программу I Got Rhythm. Концерт посвящен американскому композитору Джорджу Гершвину.
Summertime, The Man I Love, Embraceable You, Strike Up The Band — мелодии, которые давно стали классикой, прозвучат в свежем прочтении аранжировщиков Валерия Сундарева, Константина Щеглова и Наиля Загидуллина. Музыковед Наталья Риккер (на фото) сообщает, что у коллектива, ко всему прочему, новые стильные костюмы.
Начало концерта — в 18:30 в Концертном зале имени Прокофьева.
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