Джаз-премьера «Уральского диксиленда» состоится в Челябинской филармонии

Программа I Got Rhythm посвящена автору бессмертных джазовых стандартов Джорджу Гершвину

17 марта ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко» представит в Концертном зале имени Прокофьева новую программу I Got Rhythm. Концерт посвящен американскому композитору Джорджу Гершвину.



Summertime, The Man I Love, Embraceable You, Strike Up The Band — мелодии, которые давно стали классикой, прозвучат в свежем прочтении аранжировщиков Валерия Сундарева, Константина Щеглова и Наиля Загидуллина. Музыковед Наталья Риккер (на фото) сообщает, что у коллектива, ко всему прочему, новые стильные костюмы.



Начало концерта — в 18:30 в Концертном зале имени Прокофьева.