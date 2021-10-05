Двум челябинцам присвоили звание заслуженного работника культуры

Соответствующее постановление подписал Алексей Текслер

Хореографу Александру Костину и артисту Алексею Сафронову присвоили звание заслуженного работника культуры и искусства Челябинской области. Оба деятеля являются сотрудниками Театра оперы и балета им. Глинки. Постановление о присвоении звания накануне подписал глава региона Алексей Текслер.



Александр Костин — заведующий балетной труппой театра. В этой должности он работает уже двадцать лет, под его руководством было подготовлено полсотни спектаклей.

Алексей Сафронов — артист балета, с 2008 года ведущий солист Театра оперы и балета им. Глинки. Алексей неоднократно становился лауреатом российских и международных конкурсов и сыграл десятки ролей на челябинской сцене.