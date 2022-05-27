Двое юных флейтистов из Челябинска победили в Дельфийских играх

Школьников поздравил министр культуры Челябинской области

Музыканты из Челябинской области стали победителями XXI Молодежных Дельфийских игр России. Полина Гордеева и Лев Камаев забрали золотые медали в номинации «Флейта», каждый в своей возрастной категории. Накануне музыкантов поздравил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Полина Гордеева занимается флейтой уже много лет и за это время добилась больших успехов. Например, в прошлом году она прошла отбор в Юношеский оркестр Юрия Башмета — первая из региона за всю историю конкурса. Также девушка играет в детско-юношеском оркестре Детской филармонии Челябинской области, а в 2021 году получила стипендию губернатора Челябинской области.

Одиннадцатилетний Лев Камаев учится в детской школе искусств № 1 в классе преподавателя Ольги Русиновой. Мальчик является дипломантом конкурсного отбора на соискание степени фонда «Новые имена» им. И. Н. Вороновой, стипендиатом управления культуры администрации города Челябинска.

Помимо золота, челябинские школьники привезли две бронзовые медали. Одна — у флейтистки Арины Тюленевой, а вторая — у фотографа Анны Ермаковой из Копейска. Анна подготовила серию снимков о Пасхе. На черно-белых кадрах девушка показала, как отмечали праздник в XIX веке. В качестве локации для съемки использовали экспозицию «Русская изба» в Государственном историческом музее Южного Урала.

«Это замечательный результат. В Челябинске сильная школа флейтистов, которая показала и доказала, что у нас сильные педагоги и ученики. Каждый год область привозит награды. В этот раз в составе южноуральской делегации была девушка-фотограф. Это уникальное явление, ведь искусство фотографии у детей не так развито, как среди взрослых. Я бы хотел, чтобы в будущем вышел альбом с ее работами», — прокомментировал министр культуры Алексей Бетехтин.

Напомним, что Дельфийские игры — это соревнования молодых деятелей искусства, в играх 34 номинации для музыкантов, танцоров и художников. В этом году Молодежные Дельфийские игры России проходили в Красноярске, в масштабном соревновании приняли участие более 2700 человек из 79 регионов страны.