«Двенадцать интервью о Тенгизе Махарадзе»

Презентация книги с таким названием состоялась в Челябинском Молодежном театре

Когда-то театр назывался театром юных зрителей и в нём почти тридцать лет на посту главного режиссёра прослужил Тенгиз Александрович Махарадзе. За столь огромный срок созданы десятки спектаклей, каждый из которых стал заметным явлением в театральной жизни страны. Спектакли для детей, спектакли для взрослых — очень разные произведения попадали в фокус внимания режиссёра. Тенгиз Александрович первым в челябинские создал спектакль по пьесе Федерико Гарсиа Лорки. В наше время сложно поверить, что такие имена как Лорка и Брехт не встречались на театральных афишах города вплоть до девяностых годов двадцатого века. Тенгиз Махарадзе — эпоха в театральной жизни Челябинска, Молодежного театра. О нём много писали, им восхищались, исследовали его стиль, он воспитал талантливых учеников.







В память о великом человеке создана книга «Двенадцать интервью о Тенгизе Махарадзе». Идея и воплощение проекта принадлежат сотруднику Молодежного театра Константину Долотину. Константин в театре уже восемь лет, но идея увековечить имя мастера пришла не сразу.

— Каждый день, по дороге на работу в Молодёжный театр я прохожу мимо памятной доски, которая находится на фасаде дома, в котором жил Тенгиз Александрович Махарадзе, — делится Константин Долотин. — Мне захотелось больше узнать о человеке так долго возглавлявшем ТЮЗ. В интернете найти ничего не получилось, и я решил исправить это недоразумение. По мере своих скромных возможностей рассказал людям о легендарной для Челябинска личности.







Константин Долотин составил список вопросов и отправился к тем, кто лично общался с Тенгизом Махарадзе. В списке оказались имена учеников мастера, актёров, режиссёров, театральных критиков, культурологов. Примерно полтора года потребовалось, чтобы встретиться с каждым, обработать материл, опубликовать статью. Текст каждого интервью пронизан особой теплотой, любовью и уважением к великому режиссёру. Студентов Тенгиз Махарадзе не просто учил профессии, он помогал формировать мировоззрение, задавал вектор развития человеку на всю жизнь, поддерживал и вдохновлял своих учеников.







Изначально публикации состоялись в живом журнале Константина. Прошло ещё время, материалы о знаменитом мастере дополнялись, в архивах люди находили уникальные фотографии, фрагменты видеоинтервью. Тогда и пришла мысль издать книгу. Первое издание вышло в прошлом году тиражом 20 экземпляров. Небольшие книжки в мягкой обложке с портретом мастера. Весной нынешнего года художественный совет театра принял решение о переиздании уникальной книги. В свет вышла книга в новом дизайне с твёрдой обложкой, тиражом уже 1000 экземпляров.







— Верю, что книга будет полезна читателям, — рассказывает директор Молодежного театра Галина Братышева. — Это по-настоящему уникальное издание, которое объединяет большое количество материалов о Тенгизе Махарадзе. Мне дорог тот факт, что Константин проявил инициативу и сам сделал книгу о мастере.







Получилось шикарное издание, на хорошей бумаге, которое приятно держать в руках, к которому хочется обращаться снова и снова. В книге почти 250 страниц, огромное количество фотографий, тексты интервью о Тенгизе Махарадзе, тексты статей, заметок, впечатлений самого режиссёра. Для исследователей и увлечённых театралов полезным окажется полный список спектаклей, созданных Тенгизом Махарадзе, а также перечень видеоматериалов о режиссёре, к каждому из которых прикреплён соответствующий куар-код.

В творческих планах Константина Долотина появилась новая цель.

— Считаю необходимым увековечить память о Тенгизе Александровиче Махарадзе, — размышляет Константин. — Было бы справедливо присвоить его имя нашему театру. Вклад Махарадзе в становление ТЮЗа нисколько не меньше, если не больше, чем Наума Орлова в театр драмы, и тем более Валерия Вольховского в театр кукол, которые названы их именами.







Каждый, кто учился у Тенгиза Махарадзе, кто работал с ним, говорят о том, насколько ценным стало общение с мастером, как изменило их жизнь. И хотя Тенгиз Махарадзе уже ушёл из нашего мира, его наследие живёт в сердцах и душах его учеников и всех тех, кто знал и ценил его как талантливого режиссёра и замечательного человека.

Автор: Людмила Ковалева