Две красотки из Челябинской области стали финалистками «Мисс Россия — 2022»

Очный этап конкурса проходит в Москве

Уроженка Еманжелинска Яна Крутицких и Анастасия Софина из Челябинска стали финалистками национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2022». Сейчас девушки в Москве, там идет подготовка к финальной церемонии конкурса, где и выберут победительницу.

Яне 18 лет, она студентка Челябинского государственного института культуры. Красотка занимается вокалом, хореографией, бисероплетением и ходит на курсы актерского мастерства. В школе девушка не раз побеждала в конкурсах чтецов, а еще становилась призером соревнований по изобразительному искусству.

Яна Крутицких, фото: vk.com/krutickih

«У нас уже прошло прежюри. Я рассказала о себе интересные факты, заслуги, мои качества. В общем, типичная визитка. Преподаватели давали совет быть собой и никого из себя не строить. Я прислушалась, а теперь лежу в два часа ночи и думаю: „А не напугала ли я комиссию своей естественностью?“» — пишет Яна на своей странице в социальных сетях.

Насте 19 лет, она профессиональная модель, участвовала в проектах крупных брендов в России и за рубежом. Пять лет занималась армейским рукопашным боем, в копилке имеет два золотых значка ГТО. Сейчас учится в Челябинском государственном университете на факультете психологии и педагогики, параллельно изучает английский и китайский языки.

Анастасия Софина, фото: vk.com/n.sofina2013



В финал конкурса прошло 25 девушек. Две недели они будут жить в одном из подмосковных отелей, работать с хореографами, учиться дефиле и актерскому мастерству, чтобы потом представить свое мастерство жюри. Финал состоится 25 июля.