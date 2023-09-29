Две девушки из Челябинской области прошли в финал конкурса «Мисс Россия — 2023»

Участницы собрались в Москве для подготовки к очному этапу

8 октября в Москве состоится финал конкурса красоты «Мисс Россия — 2023». Среди финалисток — две участницы из Челябинской области: 21-летняя Ксения Рогожина из поселка Красногорского под Еманжелинском и 19-летняя челябинка София Коврижникова.



София — студентка третьего курса кафедры лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ.

На фото: София Коврижникова, из личного архива конкурсантки.



Ксения работает в Челябинске в модельном агентстве и заочно учится на психолога в ЮУрГГПУ.



На фото: Ксения Рогожина, из личного архива конкурсантки



На конкурс изначально подано 85 тысяч заявок. Среди них выбрали только 50 претенденток. С 18 сентября они в Москве, репетируют финальную церемонию, учатся дефилировать. Выбирают победительницу по решению жюри и результатам народного голосования.

В конкурсе важны не только внешние данные. Дополнительные баллы конкурсанткам дают за индивидуальность и харизму.