Два театра из Челябинска номинированы на международную премию «Звезда Театрала»

Зрители внесли их в лонг‑лист

Журнал «Театрал» анонсировал премию «Звезда Театрала» — единственную российскую независимую премию зрительских симпатий в сфере театрального искусства. В лонг-лист «Звезды» попали сразу два театра из Челябинской области — Театр драмы Наума Орлова и студия-театр «Манекен».

В течение театрального сезона зрители сами номинируют и отбирают на премию «Звезда Театрала» понравившиеся премьерные работы. Затем до конца лета проходит голосование и отбирается шорт-лист награды, где в каждой номинации ( от «Лучшего спектакля» до «Лучшего регионального театра») остается по три претендента.

«За годы существования премия стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что ее лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория», — отмечают организаторы.

По итогам 2023/24 театрального сезона в номинацию «Лучший региональный театр» попал Челябинский театр драмы имени Наума Орлова, в «Лучший любительский театр» — студия-театр «Манекен».

Первый этап голосования продлится на официальном портале премии до 31 августа. Окончательные итоги «Звезды Театрала» подведут в первый понедельник декабря.